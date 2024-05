Europei di atletica leggera, Karsten Warholm conferma la sua presenza

ATLETICA LEGGERA

Il 28enne norvegese sarà una delle star presenti allo Stadio Olimpico con l'obiettivo di confermare il titolo continentale sui 400 metri ostacoli

© Fidal/Colombo L'atletica italiana avrà un'altra star al via degli Europei in programma a Roma dal 7 al 12 giugno. La rassegna continentale vedrà la presenza di Karsten Warholm, primatista mondiale dei 400 metri ostacoli nonché campione olimpico, iridato ed europeo della specialità. Vero e proprio fenomeno del "giro della morte", il norvegese avrà modo di infiammare lo Stadio Olimpico dopo aver centrato al Golden Gala il secondo posto nel 2018 e la vittoria nel 2020.

L'atleta scandinavo vanta un palmarés di tutto rispetto con tre titoli mondiali, due europei all’aperto, due al coperto e quell'oro a Tokyo 2020 che gli ha consentito di abbassare il primato iridato a 45"94 non lasciando scampo a nessuno degli avversari. Warholm sarà in gara per la semifinale nella mattinata di lunedì 10 giugno, con la finale che assegna le medaglie in programma nella serata di martedì 11 giugno, e incontrerà fra gli altri Armand Duplantis, Femke Bol e Gianmarco Tamberi.

