Atletica, delusione azzurra per la staffetta 4x100 maschile squalificata per cambio irregolare

atletica

Nella finale delle World Relays tolto all'Italia il bronzo conquistato con 38"13 al termine della gara

© Grana/Fidal Un cambio fuori settore tra Marcell Jacobs e Lorenzo Patta, secondi e terzi frazionisti azzurri, tolgono all'Italia la gioia della conquista di un altro podio mondiale ottenuto in pista grazie al terzo posto sul traguardo con il tempo di 38"13, nella finale della gara delle World Relyas vinta nettamente dagli Stati Uniti in 37"40 davanti al Canada secondo con 37"89, mentre la Francia è bronzo con 38"44 al posto degli italiani.

Nel dopo competizione di Nassau è stato lo stesso Jacobs, molto onestamente, ad assumersi la responsabilità dell'errore per aver messo la mano fuori leggermente in ritardo, ma la prestazione complessiva della squadra nelle World Relays va considerata in ogni caso positiva, innanzitutto per aver raggiunto l'obiettivo minimo alla vigilia della qualificazione olimpica, ma anche per aver corso due volte intorno ai 38 secondi e per la solidità dimostrata da tutti, a partire da Roberto Rigali, passando dai già citati Jacobs e Patta, per finire con l'ultimo frazionista Filippo Tortu.

Le ragazze della 4x400, nella formazione composta da Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Giancarla Trevisan, senza Alice Mangione dirottata sulla staffetta mista, chiudono in un onorevole sesto posto con 3'27"51 nella gara vinta dagli Stati Uniti in 3'21"70 davanti alla Polonia seconda con 3'24"71 e al Canada terzo con 3'25"17, mentre ancor meglio fanno gli uomini della staffetta del miglio, con Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, quinti al traguardo in 3'01"60, con il fortissimo Botswana campione del mondo in 2'59"11 davanti al Sudafrica argento con 3:00.75 e al Belgio bronzo in 3'01"16.

In conclusione della manifestazione disputata alle Bahamas quattro staffette azzurre qualificate per le Olimpiadi di Parigi, le due 4x100 e le due 4x400, con quella mista della 4x400 che può ancora sperare di inserirsi tra le 16 partecipanti attraverso il ranking mondiale da definirsi dopo il prossimo 30 giugno.

