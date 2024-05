La 4x100 femminile e la 4x400 mista costrette ai ripescaggi per sognare Parigi

ATLETICA

Le due formazioni azzurre avranno nella prossima notte italiana la possibilità di rientrare tra le 14 nazioni qualificate direttamente per i Giochi

© foto Giancarlo Colombo La staffetta 4x100 femminile, composta da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, ha chiuso al quarto posto in 43"08 nella seconda batteria delle World Relays di Nassau, nella gara vinta dalla Polonia in 42"81 davanti al Canada con 42"98, entrambe qualificate sia per la finale che assegnerà il titolo che per le Olimpiadi di Parigi.

La squadra azzurra avrà la possibilità di rifarsi domani in una delle tre serie dei ripescaggi, che daranno il pass per i giochi a cinque cerchi ad altre sei nazioni con la stessa logica di oggi delle prime due di ogni gara, impresa non impossibile pur se sarà necessario rischiare un po' di più sui cambi, che sono apparsi oggi fluidi ma abbastanza in sicurezza, ed in ogni caso va sottolineato come l'undicesimo tempo complessivo faccia ben sperare.

Le 8 squadre finaliste, oltre alle due della batteria dell'Italia, sono Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Australia, Olanda e Francia.

© foto Giancarlo Colombo

Stessa sorte per la staffetta della 4x400 mista, composta da Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi e Alessandra Bonora, che ha chiuso al quinto posto nella seconda batteria con il tempo di 3'16"88, nella gara vinta dagli Stati Uniti in 3'11"52 davanti alla Nigeria con 3'13"79, ed anche per loro la possibilità di rifarsi domani, pur con la consapevolezza che il ventesimo crono assoluto realizzato debba essere ampiamente migliorato.

Le 8 squadre finaliste, oltre alle due della batteria dell'Italia, sono state Olanda, Repubblica Dominicana, Irlanda, Belgio, Polonia e Francia.