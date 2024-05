Le 4x400 italiane entusiasmano alle World Relays e vedono Parigi 2024

ATLETICA

I due quartetti azzurri del miglio ottengono la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi e l'accesso alla finale di specialità delle World Relays

© foto Giancarlo Colombo Le staffette italiane della 4x400 metri, sia maschile che femminile, ottengono subito il pass diretto per i Giochi a Cinque Cerchi di Parigi grazie a due significativi successi nelle loro batterie delle World Relays di Nassau, a cominciare dalla formazione delle ragazze, composta da Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione, vittoriosa con il tempo di 3'26"28 grazie anche a un fantastico rettilineo della nostra ultima frazionista, che ha recuperato il netto svantaggio che aveva sulla canadese poi arrivata seconda.

Grazie a questo piazzamento, le atlete italiane si sono pure qualificate per la finale della manifestazione che si disputerà nella notte italiana tra domenica e lunedì quando si assegnerà il titolo mondiale di questa specialità, così come i loro compagni della squadra maschile, composta da Luca Sito (esordiente assoluto in azzurro), Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, capaci di gestire a loro piacimento tutta la gara e di chiuderla in testa alla fine con il buon crono di 3'01"68.

© foto Giancarlo Colombo

Le 8 formazioni femminili che si disputeranno il titolo oltre all'Italia sono Canada, Irlanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia e Francia, con le azzurre che hanno realizzato complessivamente il quarto tempo, mentre quelle maschili sono Botswana, Sudafrica, Belgio, Giappone, Germania Nigeria e Gran Bretagna, con i ragazzi italiani che hanno ottenuto il sesto crono parziale assoluto.