Atletica: la 4x100 maschile punta a un altro grande risultato mondiale 

ATLETICA

Per la finale di questa notte delle World Relays a Nassau confermato il quartetto azzurro con Rigali, Jacobs, Patta e Tortu

© foto Grana/FIDAL Tre staffette azzurre, le due 4x400 e la 4x100 maschile, disputeranno nella prossima notte italiana le finali delle World Relays di Nassau, con in quest'ultima ancora impegnati Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, che insieme cercheranno un'altra importante medaglia in un massimo evento mondiale, dopo quella dell'anno scorso nei campionati iridati di Budapest, quando conquistarono uno splendido argento dietro agli Stati Uniti.

Sarà una finale che sembra avere una vincitrice annunciata, in quanto la compagine statunitense è apparsa nella batteria estremamente solida, anche per quanto riguarda i passaggi del testimone in cui non ha mai eccelso, e poi la devastante potenza del tre volte campione del mondo Noah Lyles nell'ultima frazione rappresenta sempre una garanzia assoluta di successo.



Tutte le altre avversarie dell'Italia, che gareggerà in una favorevole ottava corsia, appaiono in ogni caso molto pericolose, a cominciare dal Canada campione del mondo a Eugene 2022, poi la Gran Bretagna e il Giappone, senza dimenticare la Giamaica pur se non ai livelli dei tempi migliori, con Cina e Francia che appaiono forse le più deboli di tutte.



Non entrambe le due staffette 4x400 schiereranno le squadre vittoriose in batteria, in quanto quella delle donne vedrà Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Virginia Troiani che prenderà il posto di Alice Mangione trasferita a rafforzare la 4x400 mista, per affrontare Canada, Irlanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia e Francia, mentre gli uomini sono confermati con Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, gareggeranno contro Botswana, Sudafrica, Belgio, Giappone, Germania, Nigeria e Gran Bretagna.



All'inizio della seconda e conclusiva serata bahamènse della manifestazione, le due squadre azzurre eliminate ieri sera in batteria cercheranno uno dei sei posti ancora disponibili per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi, tutte e due con novità in quanto nella 4x100 donne oltre a Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni ci sarà il debutto assoluto di Arianna De Masi, mentre nella 4x400 mista con Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi scenderà in pista come detto Alice Mangione.



Gli orari delle gare della giornata conclusiva ( notte italiana del 6 maggio)



1:05: turno di ripescaggio 4x400 mista

1:40: turno di ripescaggio 4x100 donne

2:06: turno di ripescaggio 4x100 uomini

2:32: turno di ripescaggio 4x400 donne

3:08: turno di ripescaggio 4x400 uomini

3:40: finale 4x400 mista

3:50: finale 4x100 donne

4:00: finale 4x100 uomini

4:10: finale 4x400 donne

4:20: finale 4x400 uomini