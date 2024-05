Europei di ginnastica artistica, l'Italia si aggiudica l'oro anche nella prova a squadre

GINNASTICA ARTISTICA

La formazione guidata da Enrico Casella si è aggiudicata il titolo portando così a cinque il numero di ori conquistati nella rassegna andata in scena a Rimini

C'è la ciliegina sulla torta per la Nazionale di ginnastica artistica che ha concluso nel migliore dei modi gli Europei andati in scena a Rimini. Sulla pedana della Fiera, la formazione guidata da Enrico Casella ha conquistato l'oro nella prova a squadre lanciando un importante segnale in vista delle Olimpiadi Estive in programma a Parigi. Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Asia D’Amato hanno totalizzato 164.162 punti portandosi a casa cinque dei sei ori a disposizione.

Dopo una prima rotazione interlocutoria al volteggio, le Fate hanno attaccato alle parallele asimmetriche compiendo il sorpasso sulla Gran Bretagna allungando alla trave prima di concludere il trionfo con il corpo libero. Niente da fare per le inglesi che hanno dovuto cedere il titolo un anno dopo ottenendo un giudizio complessivo di 162.162 punti, mentre la Francia si è issata al terzo posto dopo il bronzo ottenuto ai Mondiali e senza la capitana Melanie De Jesus Dos Santos. L'Italia spera ora di recuperare in vista delle Olimpiadi Asia D'Amato, fermatasi proprio in qualificazione a causa di un problema al ginocchio, così come Giorgia Villa che non ha preso parte alla competizione a causa di un attacco influenzale.

Vedi anche ginnastica Manila Esposito e Alice D'Amato riscrivono la storia della ginnastica italiana: triplo oro agli Europei