Nuoto: arrestato Michael Phelps

Michael Phelps è sempre andato fortissimo in vasca, ma anche in macchina spinge forte sull'acceleratore. Gli è successo anche la scorsa notte, quando alla 1:40 è stato fermato dalla polizia di Baltimora mentre andava a 140 chilometri orari con la sua Land Rover bianca. Il limite era di 70 km/h e, come se non bastasse, il nuotatore era pure ubriaco. Phelps è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza ed eccesso di velocità.