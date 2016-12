Ferrari, Vettel: "Contento per il podio, bella gara"

Tanti sorrisi per Sebastian Vettel sul podio: "Sono contento, nel complesso è stata una bella gara. Speriamo di avvicinarci ancora alla Mercedes perché voglio entrare nella lotta Hamilton-Rosberg". Di tutt'altro umore il compagno Kimi Raikkonen : "Il podio era possibile, peccato per la safety car negli ultimi giri. Abbiamo raggiunto il massimo risultato di squadra. Ora dobbiamo lavorare ancora tanto". Arrivabene applaude il finlandese.

Vettel racconta la sua gara: "Con le gomme soft abbiamo cercato di mettere pressione alle Mercedes. Il podio è comunque un grande successo per noi. Ringrazio il team e gli uomini in fabbrica. Terzo podio su tre, va tutto alla grande e speriamo di avvicinarci ancora di più a Hamilton e Rosberg".

Il team principal Arrivabe ha fatto i complimenti a Raikkonen: "Sono molto contento per Kimi, ha fatto una grande gara. Abbiamo confermato e rafforzato la nostra posizione. La safety car nel finale? Non ci ha tolto da nessun imbarazzo per la lotta al terzo posto".