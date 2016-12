Ferrari, Raikkonen: "Dobbiamo migliorare"

La Ferrari è grande crescita, ma non bisogna fermarsi. Lo sa bene Kimi Raikkonen che, nonostante il secondo posto nelle prove libere in Malesia, ha alzato l'asticella: "Dobbiamo migliorare ancora, abbiamo avuto problemi con gli pneumatici e con il set up. Cercheremo di fare del nostro meglio". Buon venerdì per Sebastian Vettel: "Grande caldo e sono soddisfatto del lavoro fatto. In qualifica sarà lotta con Williams, Red Bull e Toro Rosso".