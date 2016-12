F1, Alonso passa il test medico della FIA

Nella giornata di domenica Fernando Alonso ha superato i test medici imposti dalla FIA e potrà volare in Malesia, sede del secondo GP stagionale. Il più è fatto, ma per poter gareggiare lo spagnolo della McLaren dovrà superare un ultimo esame a Sepang ed ottenere il via libera da parte di Jean-Charles Piette, delegato medico della Federazione. Quest'ultimo test sembra essere poco più di una formalità.