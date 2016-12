F1, Alonso ha perso 20 anni di memoria nell'incidente di Barcellona

Clamoroso retroscena sull'incidente che ha visto coinvolto Fernando Alonso durante i test di Barcellona. Secondo quanto raccontato dal "El Pais", il pilota spagnolo della McLaren, subito dopo lo schianto, avrebbe perso la memoria dei suoi ultimi 20 anni di corse e di vita. "Mi chiamo Fernando Alonso, corro sui kart e il mio sogno è arrivare in Formula 1", avrebbe risposto ai commissari giunti in suo soccorso.

Insomma, cancellati i due titoli mondiali, l'esperienza in Ferrari, ma anche altri episodi come l'11 settembre. I soccorritori avrebbero tempestato di domande Alonso una volta capito che l'asturiano aveva perso i sensi. Addirittura, sembra che questo suo stato sia durato per una settimana e, soltanto dopo, i suoi ricordi sono tornati, anche se in maniera lenta e graduale.