F1 Giappone, Verstappen: "Ottima doppietta, speriamo di confermarla in gara"

GP GIAPPONE

Soddisfatto anche il compagno in Red Bull, Sergio Perez: "Pole mancata per pochissimo"

© Getty Images Max Verstappen ha demolito la concorrenza nelle qualifiche del GP del Giappone, conquistando la sua quarta pole position in altrettante gare stagionali in F1: "Questa è una pista molto sensibile, con un asfalto molto aggressivo, in cui bisogna andare sempre al limite - le parole del pilota Red Bull al termine del Q3 -. Non sempre riesce il giro perfetto, ma l'importante era fare la pole, ci siamo riusciti e ora conta la gara di domani. Perez con me in prima fila? È ottimo avere le prime due posizioni come team, speriamo di mantenerle anche in gara".

PEREZ: "POLE MANCATA PER POCHISSIMO, IL PASSO NON È ECCEZIONALE MA..."

Soddisfazione anche nelle parole di Sergio Perez, che è riuscito a tenere il ritmo del compagno di team per tutto il weekend: "Sono andato forte, sono arrivato molto vicino a Max - le parole del messicano -. Siamo riusciti a mettere insieme il giro buono, anche se per pochissimo non è bastato. Se ho creduto alla pole? Sì, io e Max siamo stati vicinissimi tutto il weekend, con margini così stretti qualunque piccola cosa può far la differenza, non sono uscito benissimo all'inizio del mio giro e qualcosina ho pagato. Comunque siamo in un'ottima posizione per domani. Il passo nelle libere non è stato eccezionale, ma abbiamo lavorato tanto per essere al top in gara".

NORRIS: "CONTENTO, STIAMO PROVANDO AD AVVICINARCI ALLE RED BULL"

Gioia anche per Lando Norris, che si è piazzato in terza posizione: "È sempre emozionante qui - ha detto il britannico -. Avevo una buna macchina per lottare, sono molto contento. È stata una buona prova per la McLaren, è bello continuare così dopo il bel weekend in Australia. Fin qui il weekend è stato ottimo, stiamo cercando di andare a caccia delle Red Bull e il tanto lavoro sta dando i suoi frutti. Siamo partiti bene, ma il lavoro principale è domani in gara".

ALONSO: "MEGLIO DEL PREVISTO, MA LA GARA SARÀ IN DIFESA"

Contento, ma realista Fernando Alonso, quinto con la sua Aston Martin: "Meglio del previsto, temevamo un po' Suzuka - le parole dello spagnolo -. Sei mesi fa eravamo a oltre un secondo... Questa pista è speciale, è sempre bello girare con poca benzina in qualifica. Gara? Penso che siamo ancora più veloci in qualifica che in gara, vedremo. Il passo dobbiamo migliorarlo, il nuovo pacchetto deve ancora dare tante risposte. Sarà una gara in difesa, ma speriamo che sia bella".

HAMILTON: "DATO TUTTO, RED BULL LONTANISSIMA"

C'è consapevolezza dei limiti della sua Mercedes nelle parole di Lewis Hamilton, soltanto settimo in qualifica: "Ho dato tutto. La squadra ha fatto un buon lavoro con l’assetto e non ho dovuto cambiare molte cose sul set up. Eravamo a più di un secondo dalla Red Bull e se avessimo provato alcune cose avremmo potuto guadagnare forseun decimo... Conosciamo le aree in cui la macchina è carente, sicuramente però in questo weekend siamo in una posizione migliore rispetto agli ultimi".