F1 Giappone, Leclerc: "Più di questo non avevamo. Gara? Sorpassare qui è dura..."

FERRARI

Non regna grande ottimismo in casa Ferrari per il GP di domenica: "Realisticamente lotteremo con McLaren per il podio"

© Getty Images C'è una nota di amarezza nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP del Giappone, chiuse con un deludente ottavo tempo: "Non ho una spiegazione, ma non credo che avrei fatto molto meglio anche con uno stint in più nel Q3 - le parole del monegasco della Ferrari -. Ho girato al meglio e di solito quando lo faccio il tempo viene, anche perché il feeling era buono. Sicuramente non c'era sufficiente grip e a quello dobbiamo guardare. Stiamo faticando tanto nel giro di preparazione, stiamo cercando l'approccio giusto per far arrivare la gomma in temperatura. Non ho nessun rimorso, più di così non ce n'era oggi. Il passo? La fiducia nei confronti del passo c'è, ma la fiducia di poter sorpassare su una pista così meno... C'era da fare bene in qualifica e non l'abbiamo fatto. Servirà una grande partenza e poi dovremo sperare nel passo".

SAINZ: "REALISTICAMENTE LOTTEREMO CON MCLAREN PER IL PODIO"

Piedi per terra anche per Carlos Sainz, che scatterà dalla seconda fila, quattro posizioni più avanti del compagno: "Nel secondo stint ho fatto un giro bello e pulito, ma non sono migliorato. Già nel primo settore sentivo scivolare un po' di più la macchina... Sono comunque contento del tempo. Passo? Penso fossimo più leggeri di benzina della Red Bull nelle libere. Avremo meno passo di ciò che sembra, lotteremo con Norris, realisticamente l'obiettivo è il podio. Proveremo a lottare con McLaren e vedremo dove arriveremo".

VASSEUR: "FONDAMENTALE IL PRIMO GIRO, IL DEGRADO È SOTTO CONTROLLO"

Fiducia nella macchina da parte del team principal, Fred Vasseur, ma anche da parte sua nessuna illusione: "È difficile avere un quadro cara sulla gara di domani. C'è un decimo tra il quarto e il nono posto in qualifica, il gruppo sarà compatto e il primo giro sarà fondamentale. Il degrado nelle libere era sotto controllo, questo ci mette in buona posizione in ottica gara, però avremmo voluto un risultato migliore in qualifica. Il risultato di Leclerc? Abbiamo rischiato molto nel Q1 e siamo stati costretti a montare un set in più, rimanendo con un solo set di soft nel Q3. È un peccato, sarebbe stato possibile fare meglio. Oggi in tutte le sessioni ha sofferto soprattutto la Curva 17, la seconda della chicane. Dobbiamo parlarne. Dobbiamo capirlo, perché la trazione è importante in ottica gara. C'è un solo rettilineo con DRS, va sfruttato al massimo. Il nostro passo migliore di quello della Red Bull? Non conosciamo il livello di carburante e le mappature degli altri, ma sicuramente il degrado era buono e possiamo fare una bella gara, però sarà fondamentale vedere le posizioni dopo il primo giro".