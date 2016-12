F1: Ferrari SF15-T, ecco la monoposto della speranza

A prima vista la caratteristica principale della nuova monoposto Ferrari è il cambiamento del muso che non punta più verso il basso, come la precedente vettura, e non è forato. La forma è più affusolata e supera in lunghezza l'alettone anteriore: se per la F14T si era parlato di una proboscide, per questa stagione il muso ricorda una lingua. Quanto alla livrea e alle linee nel loro complesso la macchina è simile a quella del 2014.