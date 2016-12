Fiocco azzurro per Kimi Raikkonen: il pilota della Ferrari è diventato papà di un maschietto. Ad annunciarlo è stata, sul suo blog, la fidanzata Minttu Virtanen: "E' nato in Svizzera, pesa 3,7 kg per 51 cm. Siamo orgogliosi e felicissimi". Una bellissimi notiza per il finlandese che non vede di iniziare la nuova stagione di F1: venerdì verrà presentata la Ferrari SF15-T.