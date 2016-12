Ferrari, Marchionne: "Il 2015 sarà un anno difficile"

L'obiettivo del Cavallino ora è quello di ridurre rapidamente il gap con le Mercedes e per farlo ci sarà da lavorare molto sulla nuova monoposto che verrà presentata il prossimo 30 gennaio. A Maranello le aspettative per la stagione che partirà a metà marzo in Australia non sono elevate, ormai è chiaro. E per vedere nuovamente la Rossa sul gradino più alto del podio occorrerà pazienza davanti alla tv e ai box.



E Marchionne non si nasconde dietro false promesse. "Andrò a qualche Gran Premio, per il resto ci sarà Arrivabene - ha detto -. Ma sarà un anno difficile". "In Ferrari tutti vogliono vincere - ha proseguito -. e la cosa che posso ganrantire è che ci sono mille persone in Sucedira che faranno il massimo per tpar tornare la vettura competitiva".