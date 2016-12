F1, Vettel debutta nel box Ferrari

Chiusa la sua avventura alla Red Bull, Sebastian Vettel si è subito vestito di rosso. Lo ha fatto ad Abu Dhabi, dove sono iniziati i test della Formula 1 in vista della prossima stagione. Il tedesco si è presentato nel box della Ferrari in abiti civili, ma con un bel paio di cuffie rosse. Per il suo debutto sulla monoposto del Cavallino ci sarà tempo, intanto Seb ha iniziato a prendere confidenza con la sua nuova squadra.