La Mercedes fa paura: il motore 2015 è più veloce di un secondo

A Stoccarda regna l'ottimismo e a Maranello aumentano i pensieri. Secondo un'indiscrezione raccolta da Repubblica il motore progettato dalla Mercedes per il 2015 è più veloce di un secondo al giro rispetto a quello attuale che ha dominato il Mondiale . Il tutto è emerso in un test fatto a Silverstone su un telaio della Force India. Secondo le previsioni della casa tedesca il dominio potrebbe durare fino al 2020: Ferrari e Renault sono avvisate.

Il tutto ad unica condizione: che le regole restino quelle che sono ora. Con pure la minaccia di abbandono alla F1 in caso contrario. A Stoccarda pensano così che Ferrari e Renault non potranno raggiungere la loro tecnologia in tempi brevi: sei titoli Mondiali potrebbero essere già assicurati.

Proprio per questo la Rossa spinge per cambiare i regolamenti: la tecnologia ibrida di Maranello è indietro "anni luce", sportivamente parlando, e per colmare il gap non basterebbe neanche ingaggiare i migliori ingegneri.