F1, GP Abu Dhabi: Hamilton davanti a Rosberg nelle prime libere

Si apre con Lewis Hamilton davanti a tutti l'ultimo weekend di Formula 1 della stagione. L'inglese ha chiuso al comando col tempo di 1'43"476 le prime libere del Gran Premio di Abu Dhabi . Sul circuito di Yas Marina l'inglese della Mercedes, al comando della classifica piloti, precede di 133 millesimi il grande rivale della stagione e compagno di scuderia Nico Rosberg. Terzo crono, a oltre un secondo e 7 decimi, per la Ferrari di Alonso.

Il venerdì di Abu Dhabi si apre ancora una volta con le Mercedes davanti a tutti. Nelle prime libere è Hamilton (con 17 punti in più in classifica) a precedere Rosberg. Alonso, dopo aver annunciato il suo addio al Cavallino, è il migliore degli altri al terzo posto davanti alle Red Bull del futuro ferrarista Sebastian Vettel e di Daniel Ricciardo. Soltanto dodicesimo, staccato di 2 secondi e 6 decimi Kimi Raikkonen alla guida dell'altra Ferrari. Guai invece per le Williams: sulle monoposto di Bottas (ottavo) e Massa (13esimo) si sono verificati problemi di fissaggio della carrozzeria al telaio che hanno compromesso le prove.