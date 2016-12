F1, Hamilton: "Che battaglia con Rosberg"

Lewis Hamilton e Nico Rosberg soddisfatti della loro Mercedes dopo le libere del GP Usa di Austin. L'ingelse è davanti per soli tre millessimi: "Messi bene per la qualifica, è una battaglia serata con Nico. Abbiamo avuto un piccolo problemino al cambio ma nulla di grave". Il tedesco deve recuperare punti al compagno: "La mia macchina volava e non ho avuto nessun problema. Quella di Lewis...".

HAMILTON: "BATTAGLIA SERRATA CON ROSBERG"

Lewis Hamilton è soddisfatto del miglior tempo nelle libere, ma non nasconde un po' di preoccupazione in previsione gara: "Abbiamo fatto pochi giri in long run e dunque non posso esprimere un giudizio. Sulla simulazione qualifica siamo andati bene". Sotto controllo l'affidabilità della sua Mercedes: "La macchina sembra che vada bene, battaglia serata fra me e Rosberg. Nessun problema al cambio, solo perdita di un liquido".