Formula Uno, team Marussia: "Bianchi in condizioni critiche ma stabili"

ECCO IL TESTO DEL COMUNICATO DEL TEAM MARUSSIA

"Gli ultimi nove giorni sono stati estremamente difficili per Jules e per la sua famiglia. Come conseguenza dell'incidente di Suzuka, Bianchi ha dovuto affrontare e superare diverse sfide sotto il profilo medico e la situazione rimane tuttora difficile a causa del trauma assonale e cerebrale. Jules versa in condizioni critiche ma stabili nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Yokkaichi. La famiglia Bianchi continua a ricevere grande conforto e sollievo dai tanti messaggi e dalle molte preghiere che arrivano dai fans di Jules e dall'intero mondo dei motori. In particolare, le tante dimostrazioni di vicinanza, affetto e supporto arrivate durante il Gran Premio di Russia a Sochi, sono state di grande sollievo per i genitori, i parenti, gli amici presenti in ospedale".