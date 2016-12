F1, Hamilton: "E' stato un weekend straordinario, anno straordinario"

Poche parole, ma tutte di gioia, per Lewis Hamilton dopo l'ennesimo successo della sua stagione. "E' stato un weekend straordinario, in un anno straordinario - ha commentato l'inglese - . Quando sono entrato a far parte di questa squadra mai avrei potuto sognare 9 vittorie stagionali e il titolo costruttori. E' un grande privilegio per me essere in questo team. E poi essere in testa a una gara di F1 è la cosa più bella".

Di ben altro umore Nico Rosberg, che fa "mea culpa" per la "bloccata" al via. "E' stato un errore abbastanza grosso, è stato brutto. Anche perché non c'era bisogno di farlo, ero in una situazione tranquilla. Ho completamente sbagliato, le gomme sono diventate come dei quadri, vibravano e nemmeno pensavo che sarei riuscito a finire nei primi dieci. Poi ho provato a spingere, ma senza esagerare, visto che avrei dovuto fare tutta la gare con le stesse gomme. Da una parte sono molto dispiaciuto, dall'altra sono molto contento perché so quanto vale il titolo costruttori per la Mercedes", ha ammesso il tedesco. Il podio è stato completato da Valtteri Bottas, onesto nell'ammettere che di più era difficile ottenere contro le Mercedes: "Era difficile finire davanti a Rosberg. Le gomme option non sono durate quanto sperato, mentre ho perso un po' di tempo con quelle più dure, che ci hanno messo tanto a funzionare al meglio. Quanto a Nico, mi ha sorpreso con il suo sorpasso, non mi aspettavo che si sarebbe infilato lì. Comunque stiamo facendo un ottimo lavoro, sono molto contento anche se Felipe è stato sfortunato. Vogliamo arrivare nei primi tre della classifica costruttori e ci stiamo riuscendo. Ma l'anno prossimo abbiamo nel mirino qualcosa di meglio".