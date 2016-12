Parla il padre di Bianchi: "Jules si batte come ha sempre fatto"

La situazione resta quasi disperata, dato che il danno assonale diffuso è irreversibile , ma " Jules lotta come ha sempre fatto ". A dirlo è Philippe Bianchi , padre dello sfortunato pilota della Marussia. Intervistato da Nice Matin, il papà di Jules ha spiegato: "E' in uno stato critico, ma non lo credevo così forte. Incidente di corsa? Mi è sembrato di più un incidente stradale". Intanto a Yokkaichi sono arrivati dalla Francia anche i fratelli.

, hanno raggiunto il resto della famiglia per restare il più possibile vicini al fratello. Non è un bel segnale, è ovvio, anche se nessuno, dal papà ai fratelli, vuole rassegnarsi al fatto che Jules possa non farcela. Philippe, per il momento, aspetta. Anche per parlare. Dice:e anche "Penso che sia difficile parlare di incidente di corsa". Al quotidiano nizzardo papà Bianchi assicura che "Jules è seguito con tutte le attenzioni del caso. Non ci sono cambiamenti particolari dal giorno dell'incidente, è in uno stato critico, ma si sta battendo come ha sempre fatto durante i GP. E' forte, non mi sarei mai immaginato che avesse una scorza così dura".

Il tutto mentre si susseguono i consulti con Saillant ("Sta lavorando in piena sintonia con lo staff medico locale") e Frati. Si vuole tentare il possibile anche se, a conti fatti, in certi casi non resta che attendere. Intanto il circus riparte: tutti in pista per Jules, questo è ovvio. Sui caschi, nella commozione dei piloti, nelle parole dei compagni di corsa. Aspettando il miracolo.