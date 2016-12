Ferrari, Montezemolo saluta i dipendenti: applausi e commozione

Tutto è avvenuto nella tensostruttura interna alla fabbrica. I dipendenti, nei giorni scorsi, avevano più volte chiesto di poter salutare il numero uno del Cavallino prima della sua uscita. E così è stato. Prima ci sono stati gli interventi del vicepresidente Piero Ferrari e dell'amministratore delegato Amedeo Felisa, poi è toccato a Montezemolo salire sul palco e ribadire l'importanza dei lavoratori di Maranello, ricordando i successi in Formula 1 e delle vetture GT deò Cavallino nel mondo. "Sono orgoglioso di aver vissuto con voi questi anni meravigliosi e certo che il futuro della Ferrari, che non produce vetture ma sogni, resterà luminoso perché qui ci siete tutti voi", ha spiegato.



Infine, un pensiero affettuoso e commosso per Michael Schumacher e per Jules Bianchi, il giovane pilota della Marussia cresciuto nella Ferrari Driver Academy, che lotta per la vita dopo l'incidente di Suzuka. Al termine del discorso, sono saliti sul palco rappresentanti delle donne e degli uomini della fabbrica, per un abbraccio simbolico e all'uscita il presidente è stato circondato dalla gente che voleva stringergli la mano e manifestargli affetto e stima.