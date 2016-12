Ferrari-Vettel, ecco le cifre dell'accordo

In attesa che il matrimonio diventi ufficiale, circolano le prime cifre sull'accordo fra Sebastian Vettel e la Ferrari. Secondo la 'Bild', il pilota tedesco firmerà per tre anni con opzione per altri due e guadagnerà 25 milioni a stagione. Sarebbe stato Seb, in prima persona, a negoziare il nuovo contratto. Secondo il magazine 'Auto, Motor und Sport', il campione del mondo avrebbe confessato sei mesi fa a Montezemolo il sogno di guidare la Rossa.