Le immagini drammatiche dell'incidente di Bianchi: video

6 ottobre 2014

Drammatiche. Terribili. Ecco le immagini dell'incidente di Jules Bianchi a Suzuka. Come si può vedere nel video girato da uno spettatore, il pilota francese della Marussia si è schiantato contro la gru a velocità estremamente elevata. Le immagini inchiodano anche il commissario di percorso che sventolava bandiera verde (via libera, ndr) nonostante la rimozione della Sauber di Sutil fosse ancora in corso.