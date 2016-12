Ferrari-Alonso lontani, Terruzzi: "Uno sbaglio perderlo"

Non è certa la permanenza di Fernando Alonso in Ferrari anche l'anno prossimo nonostante un contratto in scadenza nel 2016. Il pilota spagnolo non è contento, da diverso tempo, e ora anche la Rossa ha messo in discussione il futuro. Il nostro opinionista Giorgio Terruzzi, intervenuto nel corso delle edizione delle 13 di SportMediaset su Italia 1, ha spiegato: "Nando non ha più punti di riferimento all'interno della Scuderia dopo gli addii di Domenicali e Montezemolo: lui vuole vincere e teme che questo non sia possibile con la casa di Maranello neanche la prossima stagione".

Sul banco per Alonso c'è un'offerta della McLaren-Honda: "La trattativa è complessa perché l'asturiano ha un contratto con una penale molto alta". In Ferrari potrebbe andare Vettel: "E' un'ipotesi, ma il tedesco (come Raikkonen) viene dauna stagione problematica". Una mossa che non convince il nostro Giorgio Terruzzi: "In questi anni Alonso è l'unica cosa che è sempre funzionata in Ferrari, iniziare un nuovo ciclo, quello di Marchionne, con questo cambio non mi sembra molto vantaggioso. Lo spagnolo assicura un rendimento che nessun altro pilota può garantire". Lo scenario ideale? "Alonso deve restare perché è ancora il migliore. La Ferrari ha bisogno di lui perché è in grado di tirare fuori qualcosa di buono da una macchina non vincente. Avvicinarsi in tempi brevi alla Mercedes è molto difficile. La strada è ancora lunga".