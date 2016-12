Schumacher, la manager: "Michael torna a casa"

Michael Schumacher torna a casa. In cura in Svizzera dopo il terribile incidente sugli sci a Méribel del 29 dicembre 2013, l'ex pilota di F1 uscirà presto dall'ospedale per proseguire i trattamenti nella sua abitazione. "La riabilitazione di Michael continuerà a casa - ha spiegato la manager Sabine Kehm -. Ha fatto dei progressi considerata la gravità della lesione, ma ha davanti ancora un lungo e duro percorso".