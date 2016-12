F1, Spa-Francorchamps: Valtteri Bottas al comando delle ultime libere

In una sessione segnata dalle condizioni miste della pista, la Mercedes non appare perfetta ed efficace come sempre. Ne approfitta quindi Bottas, che prepara una qualifica dove può essere protagonista. Valtteri sembra avere il potenziale per fare un bello sgambetto ai big, oltre che al suo compagno di box. Ovvero Massa che sente il confronto in casa e per ora si ferma al 9° posto. Detto che la Williams sembra molto efficace su piste veloci come Spa (e Monza). Intanto approfitta per farsi vedere ancora nei primi posti Ricciardo, con una Red Bull messa meglio di quanto non sembri, nonostante un'ala più scarica che rende difficile il controllo nei 7 chilometri tecnici di Spa. Non brilla invece Rosberg, che però contiene il distacco in meno di 3 decimi, attendista nel scegliere l'assetto per la qualifica in funzione delle condizioni meteo in evoluzione. Dietro Raikkonen è apparso fortissimo nel settore centrale, nella parte guidata, con una Ferrari molto ben equilibrata ed efficace. Mentre Hamilton si è nascosto, provando i vari settori separatamente, ma confermando che Spa non è forse la pista migliore per le monoposto argentate. Ha invece trovato traffico Alonso, che fatto un giro con gomme usate, pagando un distacco più elevato rispetto al previsto. Ma Fernando potrebbe aver azzardato anche la prova di un setting più aggressivo per la qualifica. Infine, retrovie per Vettel, ancora condizionato dalla gestione della sua power unit.