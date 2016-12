F1, Ungheria: Lewis Hamilton conquista anche le prove libere 3

Prove di qualifica per tutti i piloti, con Alonso che sfoggia un interessante potenziale. Lo spagnolo infatti ha mostrato di poter fare bene in molti parziali, inciampando però in una sbavatura nell'ultimo giro lanciato. Situazione che comunque fa ben sperare per l'assalto alla griglia di partenza nel pomeriggio. Non è da meno Raikkonen, che si accoda in modo convincente a Fernando. Ma le Ferrari devono fare i conti con un sempre più determinato Bottas, che ancora una volta piazza la sua Williams davanti alle Rosse. Intanto fanno meglio le Red Bull che qui beneficiano di condizioni ideali della conformazione del circuito, particolarmente adatte alle potenzialità della vettura di questa stagione. Detto che Vettel è ancora una volta l'uomo in scia alle Mercedes, tocca a Ricciardo accodarsi al tedesco, risolvendo parzialmente i problemi visti nelle libere del venerdì. Ieri Daniel aveva dichiarato di voler guardare i dati di Seb per capire meglio gli assetti più efficaci, e così sembra essere stato. Ma il duo che promette battaglia per la pole è ancora una volta quello targato Mercedes. Con Rosberg che prepara l'assalto al sesto centro in qualifica, mentre Hamilton vorrebbe pareggiare i conti conquistando la sua quinta pole dell'anno.