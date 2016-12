Schumacher: la moglie Corinna mette in vendita il jet privato

Arriva un'altra indiscrezione su Michael Schumacher e la sua famiglia: la moglie Corinna avrebbe deciso di mettere in vendita l'aereo privato dell'ex pilota di F1, accettando offerte a partire da quindici milioni di euro. Si tratta di un jet Falcon 2000EX, in grado di trasportare fino a otto passeggeri, in passato molto utilizzato da Michael per le vacanze con consorte e figli Mick e Gina Maria, soprattutto nel periodo tra il 2007 e il 2009.