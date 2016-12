Ferrari, Alonso: "Hockenheim? Mi porta fortuna"

"Le ultime due volte che ho corso a Hockenheim ho conquistato due successi: questo weekend sarà un po' più complicato, ma ho sensazioni positive". Fernando Alonso non si tira indietro e, con un tweet sulla sua pagina ufficiale, si proietta verso il GP di Germania affidandosi alla cabala: all'Hockenheimring si corre ogni due anni (si alterna col Nurburgring, ndr) e lo spagnolo della Ferrari può vantare un successo sia nel 2012 che nel 2010.

Nella scuderia di Maranello parla anche Kimi Raikkonen che, sulle pagine di As, giura fedeltà al Cavallino: "Se potessi scegliere una scuderia, sceglierei la Ferrari - afferma il finlandese -. E anche se non riuscissi a vincere di nuovo un Mondiale con la Rossa, sarei comunque più contento qui che altrove. Il mio futuro? Mi ritirerò il giorno in cui odierò lo gare, oggi non è assolutamente così".