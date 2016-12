F1, GP Gran Bretagna: Hamilton domina le seconde libere

Lewis Hamilton fa registrare il miglior tempo nelle seconde libere del GP Gran Bretagna di Formula 1 . Il pilota della Mercedes, sul circuito di Silverstone, gira in 1'34"508, staccando di oltre due decimi il compagno di squadra Nico Rosberg. Terzo posto per la Ferrari di Fernando Alonso, a più di mezzo secondo dal leader. A seguire ci sono le Red Bull di Ricciardo e Vettel, solo nona l'altra rossa di Kimi Raikkonen.

E' come al solito un monologo da parte delle due Mercedes che riescono ad avere il sopravvento anche nelle seconde libere del Gp di Gran Bretagna. La differenza è che questa volta Hamilton, pur percorrendo solo 14 giri per un problema al motore, precede il compagno di squadra Rosberg, mentre nelle prime libere il tedesco aveva sopravanzato l'inglese. A seguire c'è ancora Fernando Alonso che riesce a staccare la terza piazza come nelle prime libere, seppur con un distacco di cinque decimi. Al quarto e quinto posto si piazzano le due Red Bull con Daniel Ricciardo che riesce a scavalcare il campione in carica Sebastian Vettel. Molto staccata la seconda Ferrari, quella di Kimi Raikkonen che non va oltre il nono posto a oltre due secondi da Hamilton. Meglio di lui fa il connazionale Valtteri Bottas, che riprende il volante della sua Williams affidato nella prima sessione a Susie Wolff. Più fortunato della collaudatrice, fermata da un guasto dopo poche tornate, Bottas chiude con il sesto tempo (1''36''016), precedendo le McLaren di Jenson Button (1''36''228) e Kevin Magnussen (1''36''299). Felipe Massa con l'altra Williamsottiene l'11° tempo.