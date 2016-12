F1, GP Canada: Alonso leader nelle prime libere

Sul circuito di Montreal il tempo tiene, nonostante dei nuvoloni neri e qualche piccola goccia di pioggia sul tracciato. Bravo Fernando Alonso a realizzare il miglior tempo con la Ferrari, sicuramente un'iniezione di entusiasmo in vista del weekend. Subito dietro le due Mercedes, come al solito velocissime, mentre gli altri hanno chiuso tutti oltre il muro dell'1'18". Quarto Vettel, quinto Bottas con la Williams, sesta l'altra Red Bull di Ricciardo mentre l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, al 200esimo Gran Premio in carriera, è nono alle spalle delle due McLaren di Button, settimo, e Magnussen, ottavo.