F1, subito doppietta Mercedes a Monaco

Nulla di nuovo sotto il sole, o meglio, le nuvole di Monte-Carlo, insomma. Anche una pista dalle caretteristiche uniche come quella monegasca ha confermato la superiorità delle Marcedes. Di quanto, però, ancora non si sa visto che in questa prima uscita Daniel Ricciardo ha chiuso non troppo lontano dalla coppia dominatrice della stagione. E anche Fernando Alonso, fatte le dovute proporzioni, non ha incassato i ritardi a cui purtroppo Maranello si era abituata. Lo spagnolo, nonostante un lungo al "Mirabeau", è stato l'ultimo dei piloti a scendere sotto l'1'18", lasciando Vettel e soprattutto Raikkonen a fare i conti con distacchi più pesanti. Sta di fatto che Mercedes, Red Bull e Ferrari si sono divise le prime posizioni, lasciando le briciole agli altri. A partire da Bottas, sempre più protagonista con la Williams e settimo mentre Massa è solo 16°. Force India e McLaren lottano per la "top ten", con la Lotus tornata a soffrire dopo qualche segnale incoraggiante a Barcellona. Un solo incidente durante questa prima sessione: protagonista Adrian Sutil, andato a sbattere al "Mirabeau".