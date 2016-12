F1: Hamilton sigilla i test in Bahrain, Alonso chiude terzo

La vettura che ha più impressionato nella quattro giorni di test resta la Williams, che sabato con Felipe Massa ha fatto registrare il record della sessione (1'33"258) e ha accusato oggi l'unico stop dell'intera tornata, con problemi al motore per il finlandese Bottas. Discrete sensazioni per la Ferrari, veloce e continua ma con qualche problemino meccanico di troppo. Al mattino, la squadra ha lavorato con Alonso sulla messa a punto di alcune configurazioni elettroniche per continuare ad ottimizzare l’utilizzo di energia del nuovo power unit. Prima della pausa pranzo, i lavori sono stati interrotti per un intervento sulla vettura necessario per la sostituzione del cambio. Nel pomeriggio, la squadra ha ripreso il programma tecnico con una serie di giri sulla breve e lunga distanza per continuare le verifiche legate alla gestione dei sistemi della F14 T. Nell’arco delle ultime quattro giornate di Sakhir, la F14 T ha completato 337 tornate, pari a 1,823km. "La squadra ha fatto il massimo per velocizzare gli interventi sulla vettura ma l’obiettivo era di fare più giri - ha detto lo spagnolo - . Ci sono molte cose del power unit che stiamo imparando per migliorare le prestazioni della vettura, ma non siamo ancora dove vorremmo essere. Siamo tutti molto competitivi e continueremo a lavorare giorno e notte per riuscire ad estrarre tutto il potenziale della F14 T nel minor tempo possibile. Sono stati dodici giorni di test molto impegnativi e ringrazio tutta la squadra per gli sforzi che sta facendo".

Le motorizzate Mercedes sono sembrate le migliori del lotto (anche se la McLaren di Button nella giornata finale ha accusato una battuta d'arresto, piazzandosi al decimo posto a +4.833), mentre le Renault confermano le loro difficoltà. Vettel ha girato con più frequenza (77 giri), ma resta lontano anni luce dai rivali per il titolo. Le vere indicazioni, però, arriveranno tra due settimane, quando scatterà il Mondiale sulla pista di Melbourne.