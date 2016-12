Capodanno al fianco di Schumi

Oh Michael . Le 21.30 di questo surreale ultimo giorno dell'anno. Giornalisti, cameraman, il casino che scuote l'ospedale universitario di Grenoble, se n'è andato. Tutto. Riversato in città a fingere di voler brindare, sotto una pioggerella malinconia. Approfitto della quiete - giusto un anziano in pigiama, flebo e sigaretta, la signora delle pulizie - per andare al quinto piano. Il famigerato e (giustamente) proibito quinto piano: inavvicinabile quando la quiete non c'è e il casino mediatico è invece ancora tutto qui. Si aprono le porte dell'ascensore enorme, due passi timidi, timorosi e rispettosi verso il corridoio, uno sguardo della guardia del corpo di colore che mi ricorda di non proseguire. Ma lo fa con un sorriso.

Avrà intuito. Avrà letto nei gesti che il mio era solo uno slancio di vicinanza, nient'altro che quello. Ecco, immaginare Schumi in fondo al corridoio deserto e in fondo a un capitolo, il capitolo, della sua vita è uno di quei pensieri che la mente non riesce a elaborare. C'è Sabine (storica presenza discreta accanto a Michael) che mi scoppia a piangere tra le braccia, ci sono i tifosi, increduli, stretti alla bandiera della Ferrari e alla speranza del miracolo. C'è lo chalet Les Brames, a Meribel, splendido e sontuoso, ma chiuso. L'ovovia privata sì ma ferma, immobile; i finestroni sul bosco spenti con i letti ancora sfatti. Chi ha tutto, non ha più niente. Così fragile non lo avevamo mai visto. E allora ripensi a un miliardo di facce, ai "Sort of" davanti al microfono, pensi ai sorrisoni sghembi sui podi, alla lite con Senna. Al lenzuolo del quinto piano adagiato su tutto questo e molto altro. Pensi a Gina Maria e a Mick. A Mick, che quella neve non se la dimenticherà mai più. Non sarà facile da dimenticare nemmeno il vuoto di quel corridoio. Le porte che si richiudono, sul Capodanno più silenzioso della sua vita.