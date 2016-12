Schumacher, la famiglia: "E' un combattente, non mollerà"

19:04 DOMANI UNA NUOVA TAC

Filtrano notizie importanti per quando riguarda Schumachero. Domani, appunto, è prevista un'altra Tac e, probabilmente, anche un altro bollettino medico.

16.45 LA FAMIGLIA DI SCHUMACHER: "E' UN GRAN COMBATTENTE, NON MOLLERA'"

Nel ringraziare tutti coloro che nel mondo si sono stretti attorno a Schumacher, la famiglia ha voluto aggiungere che questo sta donando a tutti loro un grande conforto e sostegno. Poi la chiusura emblematica del messaggio: "Noi tutti sappiamo che è un gran combattente e che non mollerà. Grazie"



16:40 PER I SUOI 45 ANNI SUL SITO FERRARI LE FOTO DEI 72 SUCCESSI DI SCHUMI

In occassione del suo 45esimo compleanno la Ferrari ha annunciato che posterà sul proprio sito una galleria fotografia per celebrare i 72 successi del sette volte campione del mondo.



16:24 I CLUB FERRARI A GRENOBLE PER IL COMPLEANNO DI SCHUMI

Ecco il comunicato dei Club Ferrari che domani omaggeranno il campione tedesco: "In questi giorni così difficili e in occasione del suo compleanno, gli Scuderia Ferrari Club hanno deciso di far sentire il proprio sostegno a Michael Schumacher stanno organizzando per domani una manifestazione silenziosa e rispettosa del luogo ma colorata di Rosso presso il Grenoble University Hospital Center". L'invito è a tutti gli appassionati a partecipare e far sentire la propria vicinanza all'ex pilota ferrarista contattando il club più vicino.



13:27 LA PORTAVOCE CONFERMA: "NESSUN BOLLETTINO"

Sabine Kehm, storica portavoce di Michael Schumacher, ha confermato che non ci saranno bollettini medici in giornata.



13:00 SCHUMI, CONDIZIONI STABILI

Nessun bollettino medico su Schumacher, le cui condizioni sono comunque stabili. Una notizia positiva, anche se la situazione dell'ex pilota tedesco resta grave. Schumi è in coma indotto.



11:45 NUOVE INDISCREZIONI SULLA CADUTA

Spuntano nuove indiscrezioni sulla dinamica dell'incidente occorso a Schumacher. Secondo la Bild, l'ex ferrarista era andato in soccorso della figlia di un amico, scivolata a terra in un tratto della pista parallela a quella che il tedesco stava percorrendo. Da qui il passaggio sulla neve fresca e la caduta a causa di un masso. Schumacher infatti stava scendendo con sci presi a noleggio lungo la pista del monte Saulire, dietro a un gruppo di bambini che voleva sorvegliare. All'improvviso una di loro è caduta e per soccorrerla Michael ha abbandonato il tracciato per una ventina di metri sulla neve fresca.



10:44 NON SONO PREVISTI BOLLETTINI MEDICI

In giornata non sono previsti bollettini medici, nè incontri con la stampa, nè dichiarazioni ufficiose e ufficiali sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, al quinto giorno nell'ospedale di Grenoble dopo il terribile incidente sugli sci sulla pista di Meribel.