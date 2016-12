Formula 1, Felipe Massa firma con la Williams

Felipe Massa è ufficialmente un pilota della Williams . Il brasiliano, che lascerà la Ferrari dopo le prossime due gare, correrà il Mondiale 2014 con la scuderia britannica, assieme al confermato Valtteri Bottas . "Con questa scelta - spiegano da Grove, quartier generale della Williams - vogliamo riportare il team al successo". Esulta anche Felipe: "La Williams, come la Ferrari e la McLaren, è il team per cui sognavo di correre da bambino".

Massa - che ha firmato un contratto pluriennale - prende il posto di Pastor Maldonado, ringraziato dalla scuderia per il "contributo delle ultime tre stagioni e soprattutto per la vittoria regalata alla Williams nel GP di Spagna dello scorso anno". Dal canto suo il ferrarista saluta Maranello dopo 8 anni ma non vede l'ora di cominciare la nuova avventura: "La Williams è una delle auto più vincenti e importanti della storia della Formula 1. Da qui sono passati alcuni dei migliori piloti brasiliani. Spero di dare un contributo alla crescita della vettura e tante soddisfazioni al team. E' una sfida eccitante per la mia carriera". Ispirato anche Frank Williams: "Massa è un talento eccezionale e un vero combattente, gli diamo il benvenuto nella famiglia. Porta anche una grande dote d'esperienza che sarà fondamentale nel nostro percorso di crescita".