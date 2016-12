F1, Vettel subito al comando in India

La notizia di questa prima sessione sono state proprio le difficoltà dello spagnolo. A circa mezz'ora dal termine delle libere Fernando ha rallentato improvvisamente, segnalando problemi al cambio della sua monoposto. E' rientrato lentamente ai box e lì la sua mattinata è finita, con soli 6 giri all'attivo. Nessun allarme per il Cavallino visto che anche in caso di sostituzione del pezzo non ci saranno penalità, ma comunque un po' di preoccupazione regna. Quanto al resto del gruppo, la Red Bull ha trovato subito il ritmo giusto in un fine settimana che si annuncia ancora una volta dominato dal duo Vettel-Webber. La pista sporca ha un po' rallentato tutti, confermando il momento non brillante di Kimi Raikkonen. Il finlandese si è piazzato addirittura 17°, con il suo compagno di box Grosjean ben più avanti. Anche Rosberg ha fatto meglio di Lewis Hamilton, comunque quinto. Davanti alle rosse si sono piazzate pure le due McLaren, con Button e Perez, sesto e settimo, che hanno preceduto Massa.