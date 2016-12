Formula 1, Gran Premio dell'India a rischio annullamento

Il Gran Premio dell'India in programma domenica al Buddh International Circuit di Greater Noida è a rischio annullamento. La Jaypee Sports, società organizzatrice della manifestazione, non avrebbe versato le tasse previste per l'edizione 2012. La richiesta è stata presentata alla Public Interest Litigation (PIL) per un'approfondita valutazione. La Corte Suprema Indiana ha fissato un'udienza nelle prossime ore per valutare la questione.