Formula 1, Newey: "L'incidente di Senna fu causato dal sovrasterzo"

Adrian Newey, principale imputato a Bologna al processo Senna negli anni Novanta insieme a Frank Williams e Patrick Head, continua a sostenere come non sia possibile stabilire se l'incidente sia stato causato da un errore del pilota o da un cedimento meccanico. "Fu colpa della rottura del piantone dello sterzo o questo avvenne dopo lo schianto? Non vi è alcun dubbio che fosse incrinato. Eppure, allo stesso tempo, tutti i dati, tutte le telecamere del circuito e l'onboard camera di Michael Schumacher che lo seguiva da vicino non mostrano nulla di coerente con il cedimento del piantone dello sterzo". Secondo Newey, la FW16 andò in sovrasterzo alla curva del Tamburello; Senna inizialmente riuscì a tenere la macchina ma subito dopo perse il controllo e finì dritto all'esterno verso il muro: "Accadde più o meno come talvolta si vede nei superspeedway americani: la vettura perde il posteriore, il pilota corregge e quindi finisce dritto a colpire il muro esterno. Tutto ciò non è coerente con la rottura dello sterzo".



A proposito di Ayrton Senna, il tecnico inglese rievoca il breve periodo in cui lavorò con il paulista: "C'è una specie di aura intorno a lui, qualcosa che è difficile da descrivere. Si percepiva chiaramente la sua presenza in squadra. La FW16 era una monoposto difficile da guidare e con tanti problemi da risolvere. Ayrton ha cercato di portare quella macchina a fare cose che in realtà non poteva fare". Alla richiesta di un confronto tra Senna e Vettel, Adrian Newey ritiene impossibile azzardare un paragone tra piloti di epoche diverse: "E' assolutamente ingiusto confrontare i piloti con i quali ho lavorato durante la mia carriera. Sarebbe fantastico se Sebastian riuscisse a battere tutti i record di Michael, ma non sono i numeri e i risultati a costituire la grandezza di un pilota. Fangio, Clark, Stewart, Fittipaldi...i loro nomi vengono sempre fuori. Certamente Vettel è sulla buona strada per affermarsi come uno dei campioni più grandi di tutti i tempi".



L'intervista di Adrian Newey con molta probabilità darà adito a nuove polemiche intorno alla questioni legate alla morte di Ayrton Senna, un caso che dopo quasi vent'anni sembra ancora lontano da una probabile conclusione.