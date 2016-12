Lotus, una preghiera sulla fiancata: "Dio salvi le nostre gomme"

Lotus previdente e benedetta da Dio. A Silverstone, domenica scorsa, Raikkonen e Grosjean sono scesi in pista con una preghiera sulla fiancata: "Dio salvi le nostre gomme" (hashtag #GodSaveOurTyres). Un segno del destino visto poi quello che è successo con le esplosioni di diversi pneumatici. La richiesta della scuderia di Enstone deve essere stata ascoltata visto che i due piloti non hanno avuto problemi con le coperture. Kimi e Romain hanno qualche santo in Paradiso...