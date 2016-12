Nba, All Star Saturday: Belinelli contro tutti

Marco Belinelli sarà uno dei grandi protagonisti dell'All Star Saturday, l'antipasto dell'All Star Game Nba in programma il 14 febbraio che sul parquet del Barclays Center di Brooklyn vedrà sfidarsi molte stelle nei concorsi individuali. La guardia di San Giovanni in Persiceto è chiamata difendere il titolo di re della gara del tiro da tre punti conquistato nel 2014 a New Orleans e dovrò farlo contro dei super specialisti delle triple. Marco sfiderà gli Splash Brothers di Golden State, Stephen Curry e Klay Thompson, James Harden, il Barba degli Houston Rockets, Wes Matthews di Portland, Kyrie Irving di Cleveland, campione nel 2013, JJ Redick dei Clippers e Kyle Korver di Atlanta, di gran lunga il migliore in questa stagione Nba visto che tira col 53% (tutti gli altri sono sotto il 44%).