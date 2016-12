Nfl, possibile trasferimento di Tebow ai Seamen Milano

Dalla NFL all' IFL . Questo forse il futuro per il 26enne quarteback statunitense Tim Tebow. L'ex stella dei Florida Gators sarebbe vicino a firmare per i Seamen Milano. L'offerta per Tim sarebbe di 100.000 euro più sponsor molto importanti. Tebow ha vinto due titoli nazionali nel 2006 e nel 2008, più un Heisman Trophy come MVP stagionale nel 2007. Fino al 31 agosto il quarteback, nativo di Makati (Filippine), militava nella franchigia dei Patriots.

Personaggio molto famoso negli Stati Uniti, non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per essere particolarmente molto religioso, Tebow fece scandalo per uno spot contro l'aborto che lo aveva come testimonial gratuito, trasmesso durante il pre-Super Bowl di tre anni fa.

La carriera del quarterback statunitense comincia con i Denver Broncos con un contratto quinquiennale da oltre 11 milioni di dollari (circa 9 garantiti). Il primo tentativo di portare un personaggio della NFL nel campionato italiano di football è stato a inizio anni novanta quando i Gladiatori Roma volevano acquistare Mark Gastineau dei New York Jets, ma non si fece più nulla perché la squadra newyorkese chiedeva 50.000 dollari, cifra non alla portata dei giallorossi. Anche la Fidaf si è mossa con il suo presidente, Leoluca Orlando, per portare Tebow a Milano. "Tebow- ha affermato Orlando in una lettera- crede in valori che sono alla base dello sport e della vita. Dedizione, impegno, disciplina, leadership, lavoro di squadra sono parole chiavi per una società di successo e sono quelle che usiamo per promuovere il football in Italia". Chissà se stavolta la trattativa, come riporta La Gazzetta dello Sport, non si chiuda positivamente.