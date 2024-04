World Relays, le staffette italiane volano negli Stati Uniti per confermare il pass per Parigi 2024

ATLETICA LEGGERA

La spedizione guidata dal campione olimpico Lorenzo Patta e dal vicecampione mondiale Lorenzo Simonelli raggiungeranno Miami dove si alleneranno in compagnia di Filippo Tortu e Marcell Jacobs

L'Italia è pronta a prendersi quanto gli spetta alle World Relays, i cosiddetti "Mondiali di staffetta" in programma a Nassau (Bahamas) il 4 e il 5 maggio prossimi. Gli azzurri hanno lasciato Roma nella mattinata per volare verso Miami dove incroceranno Marcell Jacobs e Filippo Tortu, già presenti negli Stati Uniti per gli allenamenti con i rispettivi allenatori. Dopo essersi allenati sino allo scorso 20 aprile allo Stadio dei Marmi il campione olimpico della 4 x 100 Lorenzo Patta, l'argento mondiale dei 60 ostacoli di Glasgow Lorenzo Simonelli e le quattro componenti della squadra femminile sono volate oltreoceano per garantirsi il pass per Parigi 2024.

"Ricominciare a gareggiare dopo la stagione indoor ti fa pensare che ci stiamo avvicinando agli obiettivi finali. Mondiali di Staffette, Europei a Roma. E l'aria di Parigi si comincia a sentire: siamo tutti molto gasati e motivati e non vediamo l'ora di scendere in pista e dare il meglio - ha spiegato Simonelli -. Le qualità le abbiamo, cosi' come una squadra cresciuta tanto negli ultimi anni e che crescerà ancora. Sara' difficile la qualificazione, nulla è scontato, ma l'obiettivo è alla portata".

Sulla medesima lunghezza d'onda anche Lorenzo Patta e Dalia Kaddari che, insieme a Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese proveranno ad abbassare il record italiano realizzato lo scorso anno a Budapest: "Da oggi comincia una lunga stagione: Nassau è un grande appuntamento; bisogna arrivare pronti perché la qualificazione non è ancora certa e dobbiamo conquistarla. Siamo carichi. L'Italia, squadra forte, ha dimostrato già a Tokyo di poter essere competitiva con le staffette: sarà difficile ma punteremo a fare l'en plein - ha spiegato il sardo delle Fiamme Gialle a cui ha fatto eco la conterranea delle Fiamme Oro -. È un momento decisivo: a Miami ci prepareremo ancor al meglio per i Mondiali delle staffette: l'Italia ha le carte in regola per portarle tutte a Parigi. Ci siamo allenati al meglio a Roma in un raduno assai intenso e siamo pronti".