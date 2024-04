Atletica: Peres Jepchirchir nella storia della maratona, a Londra firma il nuovo record del mondo femminile   

© Getty Images

La maratona vive una nuova pagina della sua storia pluriennale. Peres Jepchirchir ha realizzato il nuovo record del mondo in una gara esclusivamente femminile centrando il successo a Londra. La campionessa olimpica ha completato i 42 chilometri in 2h16’16” migliorando così il primato appartenente alla connazionale Mary Keitany in 2h17’01”. Dopo un passaggio particolarmente veloce ai dieci chilometri completati in 31’26” e quella alla mezza in 1h07’04”, la 30enne keniana ha accelerato insieme alla connazionale Joyciline Jepkosgei e all’etiope Tigist Assefa prima di prendere il largo da sola.L’atleta africana ha quindi rotto il muro delle 2h17’ lasciandosi alle spalle Assefa (2h16:23) e Jepkosgei (2h16:24)