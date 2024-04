La Diamond League alza il sipario: sfida sui 100 fra Kerley e Coleman, Sabbatini rappresenterà l'Italia

ATLETICA LEGGERA

Il tandem statunitense si affronterà per la prima volta in stagione a Xiamen (Cina) in occasione della prima tappa del circuito mondiale

© Getty Images L'atletica leggera sta scaldando i motori ed è pronta a dare il via a una stagione particolarmente lunga che vedrà, fra gli altri, gli Europei a Roma e le Olimpiadi Estive a Parigi. In attesa di vedere i migliori sfidarsi in pista in questi grandi appuntamenti, il movimento mondiale si ritroverà a Xiamen (Cina) per il primo appuntamento di Diamond League. La massima rassegna iridata vedrà ai blocchi di partenza il primatista mondiale del salto con l'asta Armand Duplantis, il campione olimpico di salto in alto Mutaz Essa Barshim oltre ai velocisti americani Christian Coleman e Fred Kerley, pronti a gettare il guanto di sfida a Marcell Jacobs.

Il tandem statunitense si scontrerà per una sfida stellare il campione iridato dei 60 metri indoor che farà il proprio esordio affrontando il connazionale che lo scorso mese ha già fermato il cronometro in 10"04 candidandosi a un posto sul podio a cinque cerchi. Grande attesa anche per Duplantis che proverà a migliorare ulteriormente il proprio record mondiale fissato a 6,23 metri, mentre Barshim avrà l'occasione di confrontarsi con il neo-campione iridato in sala Hamish Kerr.

Promettono fuochi d'artificio anche il portoghese Pedro Pichardo e il burkinabè Hugues Fabrice Zango che si affronteranno nel salto triplo, mentre al femminile la stella sarà Sha'Carri Richardson che si testerà sui 200 metri dopo il dominio mostrato sui 100. In casa Italia sarà al via soltanto l'abruzzese Gaia Sabbatini che scenderà in pista nei 1500 metri dove spiccano le presenze delle etiopi Gudaf Tsegay (iridata dei 10.000 metri), Diribe Welteji (argento iridato di specialità) e Freweyni Hailu.