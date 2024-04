Jacobs glissa sul mancato debutto: “Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato…Sicuramente la stagione è già finita!"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico dei 100 metri ha risposto su Twitter a coloro che vorrebbero sapere la data del rientro alle competizioni

Tutti stanno ancora attendendo il rientro alle competizioni di Marcell Jacobs, eppure il campione olimpico dei 100 metri non sembra esser particolarmente preoccupato. Il 29enne di Desenzano sul Garda aveva annunciato il suo ritorno per aprile, tuttavia il mese sta ormai volando via e le possibilità di vederlo in pista prima di maggio si fanno sempre più ridotte. Il portacolori delle Fiamme Oro Padova se n'è però fatto una ragione e su Twitter ha risposto con ironia a chi ha chiesto conto sul suo programma.

“Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato…Sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace“ ha commentato Jacobs ricevendo come risposta un'emoticon divertita dell'allenatore Rana Reider.

Siamo ad Aprile e non ho ancora gareggiato.. sicuramente la stagione è già finita!

Mi dispiace — Lamont Marcell Jacobs (@crazylongjumper) April 22, 2024

Negli Stati Uniti il clima sembra essere leggero e la conferma arriva dallo stesso tecnico americano che ha lanciato un'indiscrezione sulla data d'esordio: "Marcell si è allenato bene, abbiamo dovuto rivedere tutto il modo di lavorare sulla forza, in particolare in palestra con l’ausilio di una macchina particolare per migliorare assistenza e resistenza - ha spiegato Reider a La Gazzetta dello Sport -. Arrivava da tanti problemi fisici, dobbiamo quindi evitare che si ripresentino. Sabato molti dei miei ragazzi correranno a Jacksonville…“. Una soffiata che lascia presagire la possibilità di vedere Jacobs ai blocchi di partenza sabato 27 aprile, tuttavia sarà necessario attendere la conferma ufficiale.