Continental Tour, a Nairobi Chituru Ali ferma il cronometro in 10"01 sui 100

ATLETICA LEGGERA

L'azzurro ha migliorato nettamente il proprio personale avvicinando il muro dei 10 secondi

© Getty Images L’atletica italiana ha trovato un nuovo velocista. Dopo l’ottima prestazione a livello indoor, Chituru Ali ha brillato sui 100 metri nel primo appuntamento di Continental Tour (livello gold) in programma a Nairobi. Il comasco delle Fiamme Gialle ha chiuso in 10"01 la prova andata in scena in Kenia sotto una pioggia battente e un vento di +2,2 non omologando il record personale. Il lombardo si è districato nel maltempo chiudendo al quarto posto nella gara vinta dall'americano Kenneth Bednarek in 9"91 davanti al liberiano Emmanuel Matadi (9"99) e l'inglese Jeremiah Azu (10"00).

Terza piazza per Elena Vallortigara (Carabinieri) nel salto in alto femminile in occasione del debutto stagionale dove ha superato al primo tentativo quota 1,86 metri dopo un percorso netto che l'ha vista superare senza problemi gli altri tentativi prima di tre errori a 1,90 metri a cui sono arrivate la ceca Mihaela Hruba e la svedese Maja Nilsson.

Quinto posto per Fausto Desalu (Fiamme Gialle) nei 200 metri dove il cremonese non è andato oltre 20"72 dopo essersi presentato a metà gara il terza posizione grazie a una buona curva. Ciò non è bastato pe evitare il sorpasso nella competizione vinta dall'americano Courtney Lindsey che ha realizzato la miglior prestazione mondiale dell'anno in 19"71 davanti al botswano Letsile Tebogo (19"71).